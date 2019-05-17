Aydın Sağlık Müdürü Yavuzyılmaz Balıkesir'e atandı

Fevzi Yavuzyılmaz, Balıkesir İl Müdürlüğüne atanırken, Yavuz Yılmaz'ın yerine Aydın'a atama henüz yapılmadı.

Aydın İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü görevine atandı. Balıkesir'de görevlendirilen Yavuzyılmaz'ın yerine Aydın İl Sağlık Müdürlüğü görevine henüz bir atama yapılmadığı öğrenildi.

Atama kararını değerlendiren Yavuzyılmaz, "Balıkesir'e atanan İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, “Bakan Yardımcımız aradı, böyle bir düşüncelerinin olduğunu söyledi. Ben de ‘Görev nerede verilirse bizce uygundur' dedim. Hakkımızda hayırlısı. Aydın'daki görev süremiz yaklaşık 2 yılı aştı. Güzel hizmetler yaptığımıza inanıyorum. Eksiklerimiz mutlaka vardır ama iyi niyetle doğru olanı yapmaya gayret ettik. Allah utandırmaz inşallah" dedi.