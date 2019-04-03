Aydın Sağlık Platformu sağlıkta şiddeti kınadı

AYDIN (İHA) –Aydın Sağlık Platformu, İzmir'de eşine ASM'ye gelmeden ilaç yazdırmak isteyen hasta yakınının bir hekimin burnunu kırdığı şiddet olayını kınadı.

Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Hakan Karagözlü, yaptığı açıklamada; “29 Mart 2019 tarihinde İzmir Bornova Yunus Emre 29 no'lu Aile Sağlık Merkezine (ASM) eşine ilaç yazdırmak için gelen kişiye hastanın kendisi olmadan işlem yapılamayacağı açıklaması yapılmış, bunun üzerine hasta ASM'ye gelerek niçin ilaçlarımı yazmadınız diyerek sağlık çalışanlarına saldırmıştır. Bu saldırı sonunda, ASM hekiminin burnu kırılmış, hekim dışı personeli de çoklu travmaya maruz kalmış, birçok vücut bölgesinden yaralanmıştır. Meslektaşlarımıza geçmiş olsun” dedi.

Gelişmeleri yakından takip edeceklerini kaydeden Karagözlü, “Vatandaşlarımızın en önemli insan hakkı olan sağlık hakkını korumaya çalışan tüm sağlık çalışanlarının mesleklerini güvenli ortamlarda gerçekleştirmelerinin sağlanması için bir an önce yasal düzenlemelerin yapılması ve önleyici tedbirler alınmasının gereğine bir kez daha dikkat çekiyoruz. Bu konuda başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere tüm girişimlerin hızla yapılmasını ve tam bir yönetsel kararlılık gösterilmesi talebimizdir. Sağlık çalışanları; güvenli, huzurlu ortamda sağlık hizmeti sunmak istemektedir. Vatandaşlarımızın hak ettikleri sağlık hizmetini alabilmelerinin de en temel yolu bu güvenli ortamdan geçmektedir.

Aydın Sağlık Platformu olarak, konunun takipçisi olacağımızı ve sağlıkta şiddet ile mücadelemizi her geçen gün güçlendirerek sürdüreceğimizin bilinmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.