Aydın Sağlık Yüksekokulu mezunlarını uğurladı

Törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Akyol, akademik ve idari personelin yanı sıra öğrenciler ve yakınları katıldı.

Aydın Sağlık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hilmiye Aksu, Yüksekokulun tarihçesini misafirlerle paylaştığı konuşmasında; “Sevgili öğrenciler öncelikle hocalarınız ve kendi adıma sizleri çok sevdiğimizi belirtmek isterim. Mezun olduktan sonra da bizlerle bağlantınızı koparmayın. Her iki Fakültemizde ve bölümlerinde lisansüstü eğitim programlarımız bulunmaktadır. Hepinizi yüksek lisans yapmaya davet ediyorum. Yüksek lisans yapmak istemeyenlere ise mesajım çalıştığınız kurumlarda yönetim kadrolarına gözlerinizi dikmeniz çünkü siz; bu bilgi, beceri, donanım ve özgüvene sahipsiniz. Bölgede marka olan bir okuldan mezun olduğunuzu unutmayın. Mezuniyetinizin size, ailenize, vatana, millete hayırlı olmasını diliyorum. Yolunuz açık olsun” dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Akyol ise, insan yaşamında unutulmayacak özel anlar olduğundan bahsettiği konuşmasında, “İnsan yaşamında önemli anlar vardır bütün ömür boyu unutulmaz. Doğduğumuz anı hatırlamayız ama o günü hiç unutmayız. Okula başladığımız gün bizim için çok önemlidir. Okulu bitirdiğiniz bu günde herhalde sizin unutulmaz günlerinizden bir tanesi olacak. Bugünü en güzel şekilde hatırlamanız dileğiyle size bundan sonraki yaşamınızda başarılı, sağlıklı, mutluluk dolu günler diliyorum” şeklinde konuştu.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencilerinin Öğretim Görevlisi Mahmut Çeri, Ebelik Bölümü öğrencilerinin Prof. Dr. Zekiye Karaçam, Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin Aydın Sağlık Yüksekokul Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Safiye Özvurmaz eşliğinde yemin andlarını okudukları törende, bölüm birincilerine plaketleri verildi.

Tören öğrencilerin, mezuniyet coşkusuyla keplerini atması ile sona erdi.