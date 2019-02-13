‘Aydın Sana Kanım Feda' semineri ADÜ'de gerçekleşti

Etkinlik öncesi Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Gökay Gök ve Aydın Kızılay Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Rıdvan Şenol, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti. Türk Kızılay'ı hakkında bilgiler veren Gökay Gök, Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'e katkılarından dolayı teşekkür belgesi takdim etti.

Ziyaretin ardından gerçekleşen seminere Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Gökay Gök, çok sayıda öğretmen, sağlık çalışanı ve öğrenci katıldı.

Toplumda kan bağışı bilincinin oluşturulması adına bu tür organizasyonlara üniversite olarak ev sahipliği yapmanın onur verici olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir “Kan bağışlamak hayat vermektir. Kızılay ile iş birliği içinde yürüttüğümüz çalışmalarla, öğrencilerin konuyla ilgili farkındalığını arttırmak bizleri mutlu ediyor. Üniversite olarak gerek laboratuvar imkanlarımız gerek projelerimizle Kızılay'a her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.

Açılışta konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş'da, “Sürdürülebilir güvenli kan teminini sağlayarak gönüllü, düzenli ve bilinçli kan bağışçısı kazanabilmek amacıyla ‘Aydın Sana Kanım Feda' sloganı ile Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi ile bir protokol imzaladık. Bu protokol çerçevesinde ilimizde bulunan tüm okul ve kurumlarımızda kan bağışının önemini vurgulayarak öğrencilerimizin yardımlaşma ve dayanışma duygularını geliştirmek istiyoruz.” dedi.

Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Gökay Gök ise, ülkemizin ihtiyacı olan kanı çağın gerektirdiği teknolojik olanakları kullanarak sağlayan tek kurumun Türk Kızılay'ı olduğunu belirterek “Kızılay olarak özellikle 4 tane hastalık (Hepatit B, Hepatit C, AIDS ve Frengi) ve kan grubuna bakmak durumundayız. Ege Bölgesi Kan Merkezi olarak Aydın Manisa ve İzmir bölgesinde 91 hastanenin kan ihtiyacını karşılıyoruz. Kızılay Merkezi olarak Nükleik Asit Testini (NAT) kullanarak kan yoluyla hastalık bulaşma ihtimalini en aza indirdik.” dedi.

Etkinliğin sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş tarafından Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Gökay Gök'e teşekkür belgesi verildi.