Aydın Sanayi Odası 2018-2022 dönemi son meclis toplantısını yaptı

Aydın Sanayi Odası 2018-2022 Dönemi son meclis toplantısı, Meclis Başkanı Gökhan Maraş'ın başkanlığında, meclis üyeleri ve komite üyelerinin katılımı ile Örsdemir Balkan Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasının yapan Aydın Sanayi Odası Meclis Başkanı Gökhan Maraş, seçimden önceki son meclis toplantısını yaptıklarını hatırlatarak, “Son dört yıl içerisinde birçok sorunla mücadele ettik. Sizlerin katkısı, Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mehmet Yunus Şahin'in de gayretleri ile sorunlarımıza çözümler bulmaya çalıştık. Değerli hizmetlerinden ve emeklerinden dolayı Sayın Mehmet Yunus Şahin Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

6 Ekim Perşembe günü oda organ seçimlerinin yapılacağını hatırlatan Maraş, “Tüm üyelerimizden azami oranda katılım bekliyoruz. Bu zor dönemde Oda olarak tüm üyelerimiz ve organlarımızla ciddi çalışmalar yaparak, başarılı işlere imza attığımıza inanıyoruz” diye konuştu.

Geçtiğimiz dönemdeki desteklerinden dolayı tüm üyelerine teşekkür eden Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus Şahin, “Yeni dönemde maalesef aranızda olamayacağım. Başkanlık görevim boyunca çözdüğümüz ya da çözemediğimiz konular oldu. Bazı konular da takip aşamasında. Bundan sonra seçilecek yönetim kurulumuz bu konuları takip edecektir. Bugüne kadar meclisimize devam eden ve katkı sunan yönetim kurulu üyelerimize, meclis üyelerimize, meslek komitesi üyelerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Burada bir başarı varsa bu sizlerin başarısıdır" ifadelerini kullandı.

29 Eylül 2022 tarihi itibariyle oda mizanı, gelir-gider ve nakit durumu hakkında bilgiler veren Başkan Şahin, 2018-2022 dönemi yapılan oda çalışmalarını sundu.

Konuk sunumlarında; Mimar Gökalp Baycan Aydın Sanayi Odası Yeni Hizmet Binası'nın mimari proje çalışmaları hakkında sunum gerçekleştirdi.

Sunum sonrasında, Meclis Başkanı Gökhan Maraş, meclis üyeleri ve komite üyeleri, Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus Şahin'e bugüne kadar yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı plaket takdim etti.