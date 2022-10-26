İhlas Haber Ajansı

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Aydın Sanayi Odası yönetim kurulu, Başkan Çerçioğlu ile görüştü

Aydın Sanayi Odası (AYSO) Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş önderliğinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.

Aydın Sanayi Odası (AYSO) Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş önderliğinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.


Ziyarette Başkan Çerçioğlu, AYSO başkanlığına seçilen Maraş'ı ve AYSO Yönetim Kurulu üyelerini tebrik etti. Maraş ve yönetim kurulu üyeleri, nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür eden Başkan Çerçioğlu'nu başarılı çalışmalarından dolayı kutladı.

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