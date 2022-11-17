Aydın Sanayi Odası'nda ‘yerli malı' uygulaması

Aydın Sanayi Odası Yönetimi, ‘yerli malı uygulaması' başlattı. Geçtiğimiz ay göreve başlayan Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu, misafirlere şeker ya da çikolata yerine Aydın'ın milli ürünü incir ikram ediyor. Uygulama ile hem Aydın'ın milli ürünü incirin tanıtımı yapılırken hem de ilin ekonomisine de katkı sağlandığı belirtildi.

Türkiye'nin önemli ihraç ürünleri arasında yer alan ve ülke ekonomisine yıllık ortalama 3000 milyon dolar girdi sağlayan incirin daha sağlıklı olduğu için şeker veya çikolata yerine ikram edilmesini öneren Aydın Sanayi Odası Başkanı Gökhan Maraş, “Bizim kültürümüzde misafire tatlı türü yiyecek ikram etme geleneği vardır. Nedense bu ikramlar ülke genelinde olduğu gibi incirin anavatanı Aydınımızda bile şeker ve çikolatadır. Anne sütünden sonra en faydalı yiyecekler arasında yer alan Aydınımızın milli ürünü incirin ikramlıklar arasında yeterince yer almadığını görüyoruz. Bu nedenle Aydın Sanayi Odası olarak misafirlerimize çikolata, şeker ve diğer tatlılar yerine incir ikram etme kararı aldık. Aydın'daki tüm kurum ve kuruluşların yanı sıra vatandaşlarımızın da misafirlerine incir ikram etmesini öneriyoruz. Bu uygulama başta sağlık olmak üzere ilin ekonomisine de önemli katkı sağlayacaktır” dedi.

İncirin Aydın'a Allah vergisi bir zenginlik olduğunu ve aynı zamanda dört kutsal kitapta da adından söz edilen kutsal bir meyve olduğunu belirten Aydın Sanayi Odası Meclis Başkanı Gökhan Maraş, “Aydın olarak sahip olduğumuz zenginliklerin farkına varmamız gerekiyor. Aydın'da incir yaklaşık 50 bin ailenin geçim kaynağı olduğu gibi ilin en önemli ekonomisini oluşturur. Biz önce kendi değerlerimize sahip çıkmalıyız. Bugün inciri gerçek manada tanıtımını yapmış olsak Aydın'ın inciri kilo ile değil gram ile şifa niyetine tüketilen bir ürün olur. Bu nedenle misafirlerimize şeker, baklava, çikolata gibi çeşitli şekerlemeler ikram etmek yerine incir ikram edilmesini öneriyoruz. Aydın Sanayi Odası olarak biz ikram malzemesi olarak incirimizi tercih ediyoruz” dedi.