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Aydın sçıklarında 55 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yunanistan’ın güvenlik güçleri tarafından geriye itilen 27’si çocuk, 10’u kadın toplam 55 göçmen Didim ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldıEdinilen bilgiye göre: Didim ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk larasularına geri itilen lastik bot içerisinde bulunan düzensiz göçmenlerin yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine .

Yunanistan'ın güvenlik güçleri tarafından geriye itilen 27'si çocuk, 10'u kadın toplam 55 göçmen Didim ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı



Edinilen bilgiye göre: Didim ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk larasularına geri itilen lastik bot içerisinde bulunan düzensiz göçmenlerin yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine . Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından bahse konu lastik bot tespit edilmiş, içerisinde bulunan 49 Suriye, 4 Afganistan ve 2 Irak uyruklu olmak üzere toplam 55 düzensiz göçmen (18 erkek, 10 kadın, 27 çocuk) kurtarıldı.

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