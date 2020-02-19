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Aydın Şehir Hastanesi yatırım programına alındı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Efeler ilçesinde inşa edilecek olan 950 yatak kapasiteli Aydın Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 2020 yatırım programına alındı.

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Efeler ilçesinde inşa edilecek olan 950 yatak kapasiteli Aydın Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 2020 yatırım programına alındı.


Aydın'da yapımı için uzun süredir çaba gösterilen Aydın Şehir Hastanesi, 12 Şubat 2020 tarih ve 31037 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 2020 yatırım programına alındı.


Bu karar ile 950 yatak kapasitesi ve 228 bin metrekare kapalı alana sahip olacak Aydın Şehir Hastanesi'nin inşaatına 2020 yılında başlanacak. 931 milyon TL'lik yatırım, Yap-İşlet-Devret modeli yerine bütçe imkanları ile devlet tarafından yapılacak. Hastanenin 2023 yılında tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.

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