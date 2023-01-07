Aydın Şehir Hastanesi'nde çalışmalar yerinde incelendi

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Dursun Duyar, Aydın'ın Efeler ilçesi Şevketiye Mahallesi'nde inşaatı devam eden Aydın Şehir Hastanesi'ni ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

İlk olarak Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz'ü makamında ziyaret eden Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Dursun Duyar, yatırımı devam eden projeler ve yapılması planlanan yeni projeler hakkında bilgi aldı. İl Sağlık Müdürlüğü ziyaretinden sonra fiziki gerçekleşme oranı yüzde 80'e ulaşan bin 400 yataklı Aydın Şehir Hastanesi inşaat alanında yüklenici firma yetkililerinden inşaatın fiziki ilerlemesi ve genel durumu hakkında bilgi alan Duyar, bilgilendirmenin ardından inşaat alanında incelemelerde bulundu.