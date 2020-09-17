Aydın Şehir Hastanesi'ne kavuşuyor

Aydın'da yapılması planlanan şehir hastanesinin ihalesi gerçekleştirildi. 931 milyon TL'ye mal olacak olan hastanenin 2 yıl içerisinde bitirilerek hizmete açılması bekleniyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yapımı planlanan ve ihalesi yapılan Şehir Hastanesi, Aydınlı vatandaşlar arasında sevinçle karşılandı. 12 Şubat 2020 tarih ve 31037 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile 2020 yatırım programına alınan Aydın Şehir Hastanesi'nin ihalesi gerçekleştirildi. 2 yıl içerisinde bitilmesi planlanan, 950 yatak kapasiteli ve 228 bin metrekare kapalı alana sahip olacak Şehir Hastanesi 931 milyon TL bütçe ile yapılacak. Hastanenin 2023 yılında hizmete girmesi planlanıyor.