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Aydın Şehir Hastanesi'nin yer incelemesi yapıldı

Aydın’ın Efeler ilçesinde yapılması planlanan şehir hastanesi için Aydın İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz ve hastaneyi yapacak olan yüklenici firma yetkilisi hastanenin yapılacağı bölgede incelemelerde bulundu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yapılması planlanan şehir hastanesi için Aydın İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz ve hastaneyi yapacak olan yüklenici firma yetkilisi hastanenin yapılacağı bölgede incelemelerde bulundu.


Aydınlıların dört gözle beklediği Aydın Şehir Hastanesi yapımı için geri sayım başladı. İhale süreci tamamlanarak yüklenici firma ile imzaları atılan şehir hastanesi süreci devam ederken, Aydın İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz ve hastane inşaatının yüklenici firma yöneticisi Medeni Peker, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti. Şehir hastanesi için Vali Aksoy ile bir süre istişarelerde bulunan Açıkgöz ve Peker daha sonra hastanenin yapılacağı bölgede incelemelerde bulundu.


Efeler'e bağlı Şevketiye Mahallesi'nde yapımına başlayacak olan 931 milyon lira bütçeli Aydın şehir hastanesi 950 yatak kapasitesine sahip olacak. Hastanenin 2023 yılında ise hizmete girmesi planlanıyor.

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