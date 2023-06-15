İhlas Haber Ajansı

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Aydın şehir içi otobüsleri hafta sonu ek sefer yapacak

Hafta sonu yapılacak YKS sınavı dolayısıyla Aydın şehir içi otobüsleri adayların mağduriyet yaşamamaları için ek sefer yapacak.



17-18 Haziran Cumartesi ve Pazar günü yapılacak olan Yükseköğretim Kurumlar Sınavı dolayısıyla Aydın'da şehir içi otobüslerinde adayların mağduriyet yaşamaları için düzenleme yapıldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Aydın Şehir içi Özel Halk Otobüsleri Başkanı Okan Yalçın ek seferler için araçların kilit noktalarda hazır bulunacağını belirterek, "17-18 Haziran Cumartesi ve Pazar günü yapılacak olan Yükseköğretim Kurumlar Sınavı'na tüm araçlarımız ve yöneticilerimizle hazırız. Ek seferlerimiz için araçlarımız kilit noktalarda hazır bulunacak. Sınavın yapılacağı gün sivil araçların daha az kullanılması, Toplu Taşıma araçlarının tercih edilmesi trafiği biraz daha rahatlatacak. Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ile koordineli bir şekilde çalışmalar yapıldı ve sınav günüde yapılmaya devam edilecek. Sınav saatinde trafikteki araçlardan özellikle 'Korna Çalma Hayatımı Çalma' sloganlarımızı araçlarımıza asıp tüm sürücülerin buna uymasını rica ediyoruz" ifadelerini kullanarak adaylara başarılar diledi.

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