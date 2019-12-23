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Aydın Şehit Aileleri Derneği Başkanı Esin'e yeni bir görev

Aydın Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Sevil Esin’e yeni bir görev daha verildi.

Aydın Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Sevil Esin'e yeni bir görev daha verildi.


Aydın'daki şehit yakınlarına ve gazilere sahip çıkmak, onların dertlerine derman olmak, sorunlarına çözüm üretmek için gece gündüz demeden yoğun çalışmalar yürüten Aydın Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Sevil Esin, başarılı çalışmalarından dolayı geçtiğimiz yıllarda TSK Güçlendirme Vakfı FTK Başkanı seçilmişti.



Her platformda şehit yakınları ve gazileri en iyi şekilde temsil eden Sevil Esin'e bir görev daha tevdi edildi. Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Aydın İl Temsilciliği görevi verilen Sevil Esin, “Bu görevi de arkadaşlarımızla birlikte canla başla yerine getireceğiz” dedi.

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