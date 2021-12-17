Aydın Serbest Bölgesi projesinde çalışmalar yeniden başlıyor

Aydın Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Fevzi Çondur, Aydın'a ihracatta doğrudan katma değer sağlanması için büyük önem taşıyan Aydın Serbest Bölgesi (AYSER) projesiyle ilgili açıklama yaptı.

Aydın'ın Efeler' ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi'ndeki 698 dönümlük hazine arazisi üzerinde hayata geçmesi planlanan Sera İhtisas OSB Projesi nedeniyle askıya alınan AYSER Projesiyle ilgili açıklama yapan ATB Başkanı Fevzi Çondur, Efeler'de uygun hazine arazisini bulmakta kararlı olduklarını belirtti. 2018 yılı içinde proje kapsamında 30 küsur firmadan ön talep aldıklarını hatırlatan Başkan Çondur, “Biz ilk etapta 10 bin dekar arazide değil daha butik bir Serbest Bölge olarak çalışmasını önde tutuyoruz. En kısa zamanda uygun yeri bulacağız” dedi.

“Projede sonuna kadar varız”

Açıklamasında AYSER'in hayal olmadığını vurgulayan Başkan Çondur, “Aydın Efeler'de Milli Emlak Müdürlüğü'nden uygun yeri bulacağız ve projenin bir paydaşı olarak üzerimize ne düşüyorsa da gerekeni yapacağız” ifadelerini kullandı. İzmir Gaziemir'de faaliyet gösteren Ege Serbest Bölgesinin (ESBAŞ) CEO'su Dr. Faruk Güler'in Aydın Efeler'de kurulması planlanan AYSER'in limana yakınlığı nedeniyle başarılı olacağı tespitinde bulunduğunu da hatırlatan Çondur, “ESBAŞ'tan bize yatırımcı konusunda da yardımcı olunacak. Biz Aydın Serbest Bölge Projesi'nde hazırız ve sonuna kadar varız” dedi.

“En uygun yer Efeler'dir”

“AYSER Projesi'nin kendileri için asla rafa kalkmadığını belirten Çondur, “Biz bu projede Aydın Sanayi Odası (AYSO) ile birlikte yola çıktığımızda ESBAŞ bizim için olumlu bir örnekti. Bu serbest bölgeyi yapıp başaramayan bir çok il de var. Denizli mesela bunu başaramadı. ESBAŞ'ın CEO'su Faruk Güler ise bize limana yakınlıktan dolayı başaracağımızı söyledi. ESBAŞ şu anda büyümesini Bergama'da gerçekleştirdi. Onların avantajı İzmir'de yeni açılan limana yakınlıktır. Bize yatırımcı konusunda yardımcı olunacağını da söylediler. Biz Aydın Serbest Bölge Projesi'nde hazırız ve varız. Serbest Bölge'ye, havalimanına ciddi ihtiyacımız var. Bunlar olmadan ekonomide sıçrama yapmamız mümkün değil. Uygun yer bulmaya çalışacağız. Biz bu projenin halen arkasındayız. AYSER hayal değildir ve uygun yer bulunur bulunmaz bir an önce Efeler'de kurulmalıdır. İstihdam açısından da en uygun yer Efeler'dir” diye konuştu.

“Pandemi nedeniyle süreç tıkandı”

Efeler'de yer arayışlarının devam ettiğini belirten Başkan Çondur, “Halihazırda belli bir yer yok. Milli Emlak Müdürlüğü bazı yerleri önermişti ancak araya pandemi girdi. Pandemiden kaynaklı olarak bu iş biraz rafa kalktı gibi oldu ama özünde halen gündemimizdedir. Geçtiğimiz süreçte sağlığımızı düşünürken emtia fiyatlarındaki düşüş ve satışların durması nedeniyle kendi işlerimize de yoğunlaştık. 1.5-2 yıl bu nedenle kayıp bir süreçti. Bu normalleşme döneminde biz Aydın'da yer bulmaya çalışacağız. Efeler'de yer bulup projenin arkasında sonuna kadar durmaya devam edeceğiz ancak bizim önceliğimiz Milli Emlak'tan uygun hazine arazisinin bulunmasıdır. Efeler Kadıköy'de bulduğumuz yerin Sera OSB'ye kaydırılması evet önümüzde bir engel teşkil etti ama AK Parti Aydın Milletvekillerimiz ile de bu konularda istişarelerde bulunacağız ve mutlaka Aydın'a Serbest Bölge'yi kazandıracağız” diye konuştu.