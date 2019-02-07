Aydın SGK ve İŞKUR'dan Aydın Ticaret Borsası'na ziyaret

Aydın SGK İl Müdürü Zeynep Yılmaz ve İŞKUR İl Müdürü Rahmi Terzi Aydın Ticaret Borsası'na bilgilendirme ziyaretinde bulundu.

SGK İl Müdürü Zeynep Yılmaz tarafından 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan SGK alacaklarının 2018 yılı Aralık ve 2019 yılı Ocak ödenmesi gereken taksit ödeme sürelerinin 2019 yılı Şubat ayı sonuna kadar uzatıldığını, ayrıca 4/b Bağ-Kur ve primini kendisi ödeyen diğer sigortalıların ihya edilen süreler için 28 Şubat 2019 tarihine kadar en yakın SGK'ya müracaat ederek hesaplanacak tutarı ödemeleri halinde yapılandırma haklarının devam edeceği bilgileri paylaşıldı.

Aydın İşkur İl Müdürü Rahmi Terzi; İşbaşı Eğitim Programı, İşe İlk Adım Projesi, Geleceğin Mesleklerinde İEP, Kreş Desteği, MEGİP projesi, İstihdam Teşvikleri, Kısa Çalışma uygulaması hakkında bilgilendirmede bulundu.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, bilgilendirme ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, İşkur tarafından sağlanan teşvikler ve SGK'nun 7143 sayılı kanun kapsamında yapılandırma süresinin 2019 Şubat ayı sonuna kadar uzatılmasının şu ana kadar yararlanamayanlar için önemli olduğuna değinerek, Aydın Ticaret Borsası üyelerine gerekli bilgilendirmelerin yapılacağını belirtti.

Aydın SGK İl Müdürü Zeynep Yılmaz ve İşkur İl Müdürü Rahmi Terzi'nin Aydın Ticaret Borsası'na yaptığı ziyarette, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, Yönetim Kurulu Üyeleri Yakup Er, Abdülkadir Yıldız, Kazım Günaydın ile Meclis Üyesi Cihan Can ve Genel Sekreter Neslihan Duymaz yer aldı.