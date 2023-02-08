Aydın Sosyal Bilimler Lisesi'nden Kahramanmaraş'a yardım eli

Aydın Sosyal Bilimler Lisesi tarafından Kahramanmaraş Depremi'nin yaralarını sarmak için başlatılan yardım kampanyasında toplanan gıda, ısınma ve giysi yardımı, yetkililere teslim edildi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 ve 7.4 şiddetindeki depremlerin ardından Aydınlılar, depremzedeler için seferber oldu. Aydın'da binlerce vatandaş büyük bir duyarlılık örneği sergileyerek, depremzedeler için yardıma koştu. Vatandaşlar yanlarında getirdikleri battaniye, kışlık giyecek, yiyecek, ısıtıcı, ayakkabı ve benzeri eşyaları depremzedelere ulaştırılması için yetkililere teslim etti. Bu çerçevede harekete geçen Aydın Sosyal Bilimler Lisesi de, yardım kampanyası başlattı. Okulda idareci, öğretmen, öğrenci ve velilerin katılımıyla, yardımlar kısa sürede toplandı. Gönüllü öğrenci ve öğretmenlerin desteğiyle kolilenen yardımlar, AFAD'a teslim edilmek üzere Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderildi.

Konu ile ilgili Aydın Sosyal Bilimler Lisesi'nden sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda “Teşekkürler Aydın SBL Ailesi. Yardımlarınız AFAD yetkililerine ulaştırılmak üzere bugün İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün deposuna gönderilecektir” ifadeleri yer aldı.