Aydın suya hasret kaldı

Türkiye'de sulu tarımın en yoğun olarak yapıldığı illerin başında gelen Aydın'da kış mevsiminin sonuna yaklaşılmasına rağmen barajlarda beklenen doluluk gerçekleşmedi. Türkiye'nin en büyük barajlarından biri olan 1 milyon 410 bin metreküp su tutma hacmine sahip ve 22 bin 358 hektar tarım alanının sulandığı Çine Adnan Menderes Barajı'nda su seviyesi yüzde 25 civarında kaldı.

Aydın'da Çine Çayı üzerinde kurulu olan ve yapımı Osmanlı Dönemi'nde planlanan ancak 1995 yılında inşası başlanıp 2010 yılında açılışı yapılan Çine Adnan Menderes Barajı, bu yıl doluluk oranı en az olan barajlar arasında kaldı. Başta Çine, Aydın, Koçarlı olmak üzere Söke Ovası'nda da binlerce dönüm tarım arazisinin sulandığı barajdaki son durum görenleri şaşırtıyor. Önceki yıllarda yüzde 100 doluluk oranına ulaşarak kışın bile su tahliyesi yapılan barajın bugünkü durumu çiftçileri endişelendirmeye başladı.

Barajın kışın görülmeye alışık olunmayan bir kuraklık manzarası ile karşı karşıya kaldığını belirten Çine Söğütcük köyü sakinlerinden İhsan İzgüt, “Bu sene yağışlar olmadığından dolayı baraj bu şekilde. Daha önceki yıllarda bu baraj şelale gibi akardı. Ancak durum çiftçilik ve tarım açısından bu yıl zor görünüyor” diyerek yağmur beklediklerini söyledi.