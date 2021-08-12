Aydın Tabip Odası, aile hekimlerinin eylem kararını desteklediğini açıkladı

Aydın Tabip Odası, 30 Haziran tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan “Aile hekimliği sözleşme ve ödeme yönetmeliğinin beklentiyi karşılamadığını açıklayarak, aile hekimlerinin Pazartesi gününden itibaren başlatacağı eylemlilik kararını desteklediklerini belirtti.

Aydın Tabip Odası'ndan yapılan açıklamada, “30 Haziran günü resmi gazetede “Aile hekimliği sözleşme ve ödeme yönetmeliği” yayınlandı. Sahada, özellikle pandemi koşullarında işin yükünü sırtlayan aile hekimliği çalışanları, emeklerinin karşılığı olarak bir iyileştirme beklerken tam tersi ile karşılaştılar. “Aile hekimlerinin eskiden il valiliği ile yaptıkları sözleşme ve fesih yetkisi, il sağlık müdürlüklerine devredildi. Zaten iller arasında var olan uygulama farklılıkları kişilerin insafına bırakılmış oldu. Basın ve sosyal medyada paylaşım yapmaya ceza puanı uygulaması getirildi.50 ceza puanı öngörülen eylem üç kez tekrar edildiğinde, sözleşme feshi mümkün kılındı. Pandemi döneminde dahi kesintisiz devam eden sağlıkta şiddet olgusuna karşılık ilgili yönetmeliğinin 40. maddesinde “ Görev yerinde kişilere basit tıbbi müdahale ile giderilebilir fiili eylemde bulunmak veya tehdit etmek 50 ceza puanı ” ile cezalandırılır denildi. Kronik hastalıklarla ilgili yeni bir yapılanma ve performans dayatması üretildi. Fiilen yapılması mümkün olmayan bu işlemler, performans kesintisi olarak aile hekimliği çalışanlarına yansıtılıp, hak edişlerinden yaklaşık yüzde 10 bir kayıp oluşturacaktır. Aile sağlığı çalışanı açığı tüm ülkede yüzde 15 oranında devam ederken, hasta sorumluluğu yokken, teknik ve eğitim alt yapısı olmadan bu kadar büyük bir iş yükünün pandemi döneminde pozitif performans adı altında negatif olarak verilmesi kabul edilemez. Entegre aile hekimliği çalışanlarının en temel insani hakkı olan sağlık iznine göz dikilmiştir. "çalışan hasta da olsa kanser de olsa, kaza da geçirse, raporlu da olsa 5 nöbet tutamazsa sözleşmesi fesih edilir" denilmektedir. Bu sıkıntılar içerisinde bunalan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları seslerini duyurabilmek amacı ile bir eylemlilik süreci başlatmıştır.16 Ağustos Pazartesi günü başlatılacak olan bu süreci yakından takip ediyor ve destekçisi olduğumuzu ifade etmek istiyoruz” denildi.