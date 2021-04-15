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Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Çıbık; “Pandemi ile mücadelede yerel pandemi kurulları oluşturulmalı ”

Aydın Tabip Odası Başkanı Dr.

Adalet Çıbık, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte yaptığı açıklamada, “Pandemi ile mücadele yerel pandemi kurullarına devredilmelidir” dedi.


Başkan Çıbık açıklamasında, “Sağlığa bütüncül bakan toplum ve sağlık örgütlerinin katılımıyla dayanışma içerisinde yeni bir sağlık sistemi kurulmalıdır. Pandemi ile mücadele derhal geniş katılımlı yerel pandemi kurullarına devredilmelidir. Bu kurullara yerel yönetimler, sağlık emek ve meslek örgütleri ve toplum dahil edilmelidir. Bilimsel kriterlere uygun filyasyon çalışmalarına hızla başlanıp, salgının ilk kaynağına ulaşılmalı bireyler hastalanmadan veya hastaneye gelmeden gerekli adımlar atılmalıdır” diye konuştu.

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