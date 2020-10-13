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Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Esat Ülkü Korona virüse yenik düştü

Aydın Tabip Odası Başkanı Dr.

Esat Ülkü yakalandığı Korona virüse (Kovid-19) yenik düştü. Ülkü'nün, Aydın'dan yaklaşık 2 hafta önce sevk edildiği Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde beyin ölümünün gerçekleştiği, kısa süre sonra da hayatını kaybettiği belirtildi.



Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 9 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüs Aydın'da tıp camiasını da yasa boğdu. Esat Ülkü, Ekim ayı başında Korona virüse yakalandı. Nazilli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Esat Ülkü, daha sonra İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Yaklaşık 2 haftadır burada tedavi gören Başkan Ülkü, Korona virüs tedavisi görürken önce böbreklerini kaybetti. Daha sonra Korona virüs tedavisinin yanında diyalize de girmeye başlayan Ülkü, bugün sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kendisi gibi Korona virüsten dolayı tedavi gören Esat Ülkü'nün kardeşi ve eniştesinin de tedavisinin devam ettiği öğrenildi.



Aydın Tabip Odası Başkanı Esat Ülkü'nün vefat haberi başta ailesi olmak üzere tüm sağlık camiasını yasa boğdu. Ülkü'nün cenazesinin yarın memleketi Nazilli'de toprağa verileceği öğrenildi.

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