Aydın Tabip Odası, Efeler Belediyesi Sağlık Müdürü Dr. Eralp Atay'ı ziyaret etti

Hakan Karagözlü ve yönetim kurulu üyeleri Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Eralp Atay'ı ziyaret etti.

Ziyarette Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne Aydın Tabip Odası eski Başkanı Dr. Eralp Atay getirilmesinin kentin sağlık sorunlarına çözümcül yaklaşım geliştirilebilmesi adına isabet olduğunu söyleyen Karagözlü, Atay'a yeni görevinde başarılar diledi.

Atay'a yeni görevinde başarılar dileyen Karagözlü, “Türk Tabipler Birliği MYK üyesi, Aydın Tabip Odası eski Başkanı deneyimli tecrübeli bir ismin Efeler Belediyesi sağlık işleri müdürü olması şehrimiz için bir şanstır. Kendisiyle yeni dönemde ortak projeler geliştirerek sağlık alanında işbirliği yapacağız” dedi.

Dr. Atay'a beraberindeki Aydın Tabip Odası yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ziyaret gerçekleştiren Dr. Karagözlü, “Dr. Atay, uzun yıllar hem odamıza hem de Aydınımıza mesleğini layıkıyla icra ederek hizmet etmiştir. Tecrübelerinin Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü görevine getirilmesiyle kentimize de dokunacak olması şehrimiz için bir şanstır. Atay, meslekteki liyakatinin yanı sıra dürüst, insan hayatını her şeyden önde tutan ve samimiyetle kentimizde sağlık alanında ne tür projeler geliştirebileceğiyle ilgili olarak tüm enerjini harcayacaktır. Bundan şüphemiz yok. Kendisi uzun yıllar odamız yönetiminde de insanlara dokunan projelere öncelik verilmesi noktasında mesuliyet üstlenmekten kaçınmamıştır. Yeni görevinde başarılar diliyor, ortak projeler geliştirilebilmesi ve işbirliği noktasında da her türlü göreve hazır olduğumuzun bilinmesini istiyoruz” dedi

Dr. Karagözlü ve beraberindeki meslektaşlarına nazik ziyaretlerinden ötürü ayrı ayrı teşekkür eden Dr. Atay, “Efeler'de yeni dönemde göreve başlar başlamaz son dönemlerde artan intihar vakalarının araştırılmasıyla ilgili Belediye Başkanımız Fatih Atay'ın da talimatı ve onayıyla bir çalışma grubu oluşturduk. Aydın Tabip Odası Başkanımız olarak Hakan Karagözlü de seve seve çalışmalara katkıda bulunacağını söyledi. Kendisine bu konudaki yaklaşımı nedeniyle de ayrıca teşekkür ediyorum. İlerleyen süreçte gerek odayla ilgili türlü talepleriniz gerekse de Efeler'de insan hayatına dokunacak türlü projelerin geliştirilmesi doğrultusunda göreve hazırız. Hep birlikte güzel işler yapacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

Yaklaşık yarım saat süren ziyaretin ardından Dr. Atay, Dr. Karagözlü ve meslektaşlarına teşekkür ederek, Efeler'de sağlık alanında yeni projeler geliştirilebilmesi için ellerinden gelecek her türlü katkıyı sunmaya da hazır olduklarını kaydetti.