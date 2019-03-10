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Aydın Tabip Odası, hekimlerle geleceğin hekimlerini buluşturdu

Aydın Tabip Odası tarafından düzenlenen etkinlikte hekimlerle ADÜ Tıp Fakültesi’nde eğitim gören geleceğin hekimleri Tıbbıyeli gençler bir araya geldi.

Aydın Tabip Odası tarafından düzenlenen etkinlikte hekimlerle ADÜ Tıp Fakültesi'nde eğitim gören geleceğin hekimleri Tıbbıyeli gençler bir araya geldi. ‘Fidanlar ve çınarlar el ele' adlı programın açılışında konuşan Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Hakan Karagözlü sağlıçıların ve sağlık alanında yaşanan sorunları dile getirirken, programa konuşmacı olarak katılan İstanbul Tabip Odası Emekli Hekimler Komisyon Başkanı Dr. Erdinç Köksal, mesleğin dünü ve bugünün içeren konuşma yaptı.


Aydın Turistik Park Tesisleri'nde gerçekleştirilen programın açılışında konuşan Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Hakan Karagözlü, mesleğine yıllarını vermiş hekimlerle geleceğin hekimlerinin buluştuğu kahvaltıda sağlık alanında yaşanan sorunlardan söz etti. ‘Fidanlar ve çınarlar el ele' adlı programda konuşan başkan Karagözlü Aydın'daki ve ülkedeki sağlıkçıların sorunlarının yanında mezun öğrencilerin problemlerini de dile getirdi. Tıp Fakültelerinde önemli branşlara başvuruların azaldığını ve yıkılmış bir sağlık sisteminin olduğuna ileri süren Karagözlü, bu sistemin kurtarıcısının yine Tabip Odası olduğunu kaydederek, öğrencilere gittikleri yerlerde Tabip Odalarına mutlaka üye olmaları tavsiye etti.


Sözlerinin devamında 14 Mart Tıp Bayramı'nı da kutlayan Hakan Karagözlü ‘'Yaşanılabilir bir doğa, iyi hekimlik yapılabilecek ortamlar ve emekli olan hekimlere insanca yaşayacak ücretler talep ediyoruz'' diye konuştu.


Başkan Karagözlü'nün açılış konuşmasının ardından mesleğin duayenlerinden İstanbul Tabip Odası Emekli Hekimler Komisyon Başkanı Dr. Erdinç Köksal Aydın'daki meslektaşları ve ADÜ Tıp Fakültesi'nde eğitim gören geleceğin hekimleri ile söyleşi gerçekleştirdi.

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