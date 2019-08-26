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Aydın Tabip Odası, Kaz Dağları nöbetine katıldı

AYDIN (İHA) – Aydın Tabip Odası, Çanakkale’de bulunan Kaz Dağları’nda devam eden nöbete katıldı.

AYDIN (İHA) – Aydın Tabip Odası, Çanakkale'de bulunan Kaz Dağları'nda devam eden nöbete katıldı.


Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Hakan Karagözlü, yaptığı açıklamada; “Yaşadığı yeri, taşı, toprağı, ağacı ve de çocukların geleceğini dert edip buraya gelen güzel insanları bir kez daha selamlıyoruz. Çanakkale'de 2010 yılından bu yana sürdürülen Kaz Dağları mücadelesi; hızla ve kısa sürede acımasızca kesilen 200 bin ağacın görüntüleriyle ülke gündemine oturmuştur. Kaz Dağlarını ve Çanakkale'nin tek içme suyu kaynağını koruma mücadelesi bu baskın tarzı doğa katliamına karşı Kirazlı bölgesinde ‘Su ve Vicdan' nöbeti ile kararlılıkla sürdürülmektedir.


Dünya Tabipler Birliği tarafından benimsenen ‘Çevresel Konularda Hekimlerin Rolü' bildirgesi, hava, su ve toprak gibi insanlığın yaşam ve sağlık için gerekli ortak kaynaklarının korunması için hekim örgütlerinin sorumluluğunu vurgulamaktadır. Bu ülkenin hekimleri olarak, vatandaşları olarak sağlığımızı ve yaşadığımız doğayı dikkate almayan talana karşı mücadelemizi ve bu mücadeleyi yapanlara desteğimizi sürdüreceğimizi buradan açıklıkla ilan ediyoruz” dedi.

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