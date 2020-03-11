Aydın Tabip Odası koronavirüsten korunmak için alınabilecek önlemleri açıkladı

Aydın Tabip Odası, Türkiye'de koronaviris görülmesi üzerine ülkenin en önemli gündem maddelerinin başında yer alan koronavirüse karşı alınabilecek önlemleri açıkladı.

Hastalık ile ilgili en önemli risk grupları arasında yer alan sağlık çalışanları için koruyucu ekipmanlarının sağlanması konusunda herhangi bir aksaklık ve eksikliğin yaşanmamasını beklediklerini ifade eden Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hakan Karagözlü, bu konuda üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını söyledi.

“Panik yapmadan kişisel önlemlerinizi alın”

Açıklamasında tüm vatandaşlara; “Panik yapmadan kişisel önlemlerinizi alın” diye seslenen Aydın Tabip Odası Başkanı Karagözlü, halkın doğrulanmamış haber kaynaklarını itibar etmemesini istedi. Başkan Karagözlü, “Hastalık, hasta kişilerin öksürmesi, aksırması ve hapşırması sonrası saçılan damlacıkların yoluyla sağlam kişilere bulaşmaktadır. Bu damlacıkların etrafa saçılması önlemeye çalışılmalıdır. Genel bir önlem olarak kalabalık ortamlara girilmemeli, öksüren, aksıran ve hapşıran kişilerden en az 1 metre uzakta durulmalıdır. Korunmada en etkin yöntem diğer birçok hastalıktan korunmada olduğu gibi el temizliğidir. Ellerin temiz olması, sadece koronovirüsten değil, diğer tüm solunum yolarında hastalık yapan virüslerden korunmayı sağlar. Bu amaçla el temizliğine dikkat edilmesi, temiz olmayan ellerin göz, ağız ve buruna götürülmemesi çok önemlidir. El temizliğinin sağlanabilmesi için eller sık sık, parmak aralarını, el sırtını, tırnakları ve başparmağı da içerecek şekilde sabunlarak en az 20 saniye süreyle yıkanmalıdır. Maske kullanımı genel olarak öksürüğü olan kişiler için önerilmektedir. Bu anlamda sağlam bireylerin maske takmasına gerek yoktur. Maske kullanımı el temizliği ile birlikte yapılmadığında koruma sağlamamaktadır. Sağlık çalışanları ve hasta kişilere bakan aile bireyleri ya da görevliler mutlaka maske kullanmalıdır” dedi.