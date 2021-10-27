Aydın Tabip Odası, Kovid-19'un meslek hastalığı sayılmasını istedi

Aydın Tabip Odası, sağlık çalışanlarının pandemide özveri ile çalıştığını belirterek, Kovid-19'un meslek hastalığın sayılmasını istedi.

Aydın Tabip Odası'ndan yapılan açıklamada, “Pandeminin 19. ayını geride bıraktığımız bu günlerde salgının tüm yükünü sırtlanan sağlık çalışanlarının görülmeyen değerini görünür kılmak için bir aradayız. Bizler mesleğimizin gereklerini elbette yapacaktık ve yaptık, ancak sürecin tüm yükünün üzerimize yıkılmaması için şeffaf, akılcı ve bilimsel bir salgın yönetimi talep ettik. Uzunca bir süre “of” bile diyemedik, çünkü “kahramanlar yorulmaz” gibi büyük bir duygusal yüke maruz bırakıldık. Bugüne kadar 484 sağlık çalışanını kaybettik. Birçok ülkede Kovid-19 meslek hastalığı sayılırken bizim ülkemizde hala daha yasal düzenlemesi yapılmadı. Kovid-19 için meslek hastalığı yasası çıkarılmasını talep ediyoruz. Tüm sağlık çalışanlarına Türkiye'de ilk vakanın ilan edildiği 11 Mart 2020'den itibaren, pandeminin sonlandığı zamana kadar her yıla 120 gün yıpranma payı, fiili hizmet süresi zammı istiyoruz” denildi.