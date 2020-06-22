İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydın Tabip Odası; “Savunma Yürüyüşü'nü destekliyoruz

Aydın Tabip Odası, ‘Çoklu Baro’ ve ‘Nispi temsil’ içerikli yasal düzenlemelere karşılık Baro Başkanlarının Ankara’ya düzenlediği yürüyüşe destek verdi.

Aydın Tabip Odası, ‘Çoklu Baro' ve ‘Nispi temsil' içerikli yasal düzenlemelere karşılık Baro Başkanlarının Ankara'ya düzenlediği yürüyüşe destek verdi.


Aydın Tabip Odası'ndan yapılan yazılı açıklamada, “Nasıl ki sağlık herkesin hakkı ve korunması gereken temel bir hizmet ise adalet ve savunma hakkı da aynı biçimde korunması ve geliştirilmesi gereken en temel haklardandır. İşsizlikte, hayat pahalılığında saklanamayan gerçeklere ve Kovid-19 pandemisi vaka sayılarındaki artışa rağmen hükümetin Meslek Birlikleri yasalarına müdahaleyi gündeme taşıma ısrarı manidardır. Meslek mensuplarının ve ülkemizin ihtiyacını yansıtmayan “Çoklu Baro” ve “Nispi temsil” içerikli yasal düzenleme girişimlerine yönelik “Savunma Yürüyor!” temasıyla ülkemizin 41 ilinden Ankara'ya doğru yola çıkan Baro Başkanlarının yürüyüşünü destekliyoruz” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.