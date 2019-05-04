Aydın Tabip Odası, TTB üyelerine verilen hapis cezasının kaldırılmasını istedi

TTB 2016-2018 dönemi Merkez Konseyi'nin 11 üyesi tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı sırasında "Savaş bir halk sağlığı sorunudur" şeklinde yaptıkları açıklama nedeniyle açılan davada karar çıktı. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi 10 sanığa 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Sanık Hande Arpat ise toplam 3 yıl 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Kararın ardından Aydın Emek ve Demokrasi Platformu Efeler Atatürk Kent Meydanı'nda bir açıklama yaptı.

Platform adına açıklamayı yapan Aydın Tabip Odası Başkanı Hakan Karagözlü, TTB'nin yaşamı ve halkın sağlığını tehdit eden tüm sorunları sorumluluk alanında gördüğünü ve savaşların da bu sorunlar arasında yer aldığını savunarak; “Bir mahkemenin bu gerçeği ifade eden hekim örgütü yöneticilerini cezalandırması ile savaş bir halk sağlığı sorunu olmaktan çıkmayacaktır. Bu ceza ile hekimlere ‘mesleğinizin gereklerini tıbbi etik kurallarına uygun olarak yapmaktan vazgeçin siyasi iktidarın isteklerine uygun tavır alın' denmektedir. Hekimlik etik değerleri bu türden isteklere biat etmeyi değil, gerçeği anlatmakta direnmeyi gerektirir. Hekimlik meslek etiği gereği takınılan tutumun ve yapılan açıklamaların suç olarak nitelendirilmesi ve ceza uygulanması ülkemizin uluslararası camiada itibar kaybetmesinden başka bir sonuç doğurmayacaktır. Savaşa karşı barışı savunan hekimlere ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' iddiasıyla verilen ceza hukuka açıkça aykırıdır. Bu karar üst mahkeme tarafından kaldırılmalıdır. TTB ve Tabip Odaları bugüne kadar idama da savaşa da karşı çıkmışlardır ve karşı çıkacaktır. İnsan olmak da bunu gerektirir. Savaşa karşı ifade edilen düşünce cezalandırılamaz. Aydın Emek ve Demokrasi güçleri olarak Savaşın Halk Sağlığı sorunu olduğunu söylemekten vazgeçmeyeceğiz. TTB Merkez Konseyi üyeleri yalnız değildir” dedi.