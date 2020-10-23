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Aydın Tabip Odası'nda başkanlık görevine Dr. Adalet Çıbık getirildi

Aydın Tabip Odası Başkanı Dr.

Esat Ülkü'nün korona virüs sebebiyle hayatını kaybetmesinin ardından yeni görev dağılımı yapıldı. Görev dağılımı sonrasında başkanlık görevine Dr. Adalet Çıbık getirildi.


Aydın Tabip Odası'ndan yapılan açıklamada, “Odamız Yönetim Kurulu Başkanımız Dr. Esat Ülkü'nün 13 Ekim 2020 tarihinde Korona virüs nedeniyle hayatını kaybetmesinden dolayı çok üzgünüz. Aydın Tabip Odası tarihinde bir ilki yaşadı, başkanını kaybetti. 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılan ve kesinleşen seçim sonuç listesinden Yönetim Kurulu'na birinci sırada yedek üye çağrıldıktan sonra, 2020-2022 dönemi Yönetim Kuruluna seçilen üyelerin yeni görev dağılımına göre, Başkan Dr. Adalet Çıbık, Genel Sekreter Dr. Hümeyra Durdu, Muhasip Dr. Didem Tapan, Veznedar Dr. Işık Doğan, Üyeler Dr. Gürkan Mersin, Dr. Deniz Armağan Denizve Dr. Fatih Candaş olarak belirlenmiştir” denildi.

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