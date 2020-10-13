İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydın Tabip Odası'ndan başsağlığı mesajı

Aydın Tabip Odası (ATB) Yönetim Kurulu üyeleri Korona virüse yenik düşerek hayatını kaybeden Aydın Tabip Odası Başkan Dr.

Esat Ülkü için başsağlığı mesajı yayınladı.


Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Esat Ülkü yakalandığı Korona virüse (Kovid-19) yenik düştü. Ülkü'nün, Aydın'dan yaklaşık 2 hafta önce sevk edildiği Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde beyin ölümünün gerçekleştiği, kısa süre sonra da hayatını kaybettiği belirtildi.


ATB Yönetim Kurulu yayınladığı başsağlığı mesajında, “Aydın Tabip Odası, sadece Başkanını yitirmedi. Hekim duruşu, insancıllığı ve güzel enerjisiyle bizleri bir araya getiren, bilimsel birikimini sağlık ve sağlık çalışanları için seferber eden ve bu yolda da yaşamını yitiren bir ağabeyimizi ve dostumuzu kaybettik. Üzüntümüz tarifsizdir. Yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.