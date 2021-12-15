Aydın Tabip Odası'ndan, ‘çalışma şartı' talebi

Özellikle pandemi sürecinin önemli kahramanlarından olan sağlık çalışanları adına açıklama yapan Aydın Tabip Odası, çalışma şartlarının iyileştirilmesini talep etti. Konu ile ilgili Aydın Tabip Odası tarafından yapılan açıklamada, “Korona virüs salgını mevcut sağlık sisteminin aksaklıklarını ve eksikliklerini daha çok görünür hale getirmiş ve sağlık emekçilerinin verdiği hizmetin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymuştur. Bizler tasarının yeterli olmadığını, bütüncül olmadığını, tüm sağlık emekçilerini, tüm hekimleri kapsamadığını belirtirken bu teklif bile bize fazla görülmüş; ne zaman tekrar meclise getirileceği, varsa eksiklerinin yasa tasarısına eklenerek neden tamamlanmadığı gibi sorular havada bırakılarak usule aykırı bir şekilde geri çekilmiştir. Bu yasa ne çalışan hekimlerin ne de emekli hekimlerin gelirlerinde bir iyileştirme sağlamayacaktır. Sağlık emekçilerinin çalışma ve yaşam koşullarını düzeltecek bir düzenlemenin hızla meclise getirilmesini istiyoruz” ifadeleri yer aldı.