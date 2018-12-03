Aydın Tabip Odası'ndan engelliler günü mesajı

Hakan Karagözlü, 03 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Tabip Odası Başkanı Dr. Hakan Karagözlü mesajında, “ Engellilik, sağlık durumu bozuk olan bireyler ile kişisel ve çevresel faktörler arasındaki etkileşimdir. 1992 yılından bu yana her yıl 3 Aralık günü Birleşmiş Milletler Uluslararası Engelliler Günü olarak Dünyada kutlanmaktadır. Günümüzde bir milyardan fazla insanın bir çeşit engellilik hali ile yaşadığı tahmin edilmektedir. Bu sayı Dünya nüfusunun % 15'ine karşılık gelmektedir. Ülkemizde de nüfusumuzun %9'una denk gelen 9 milyon engelli yaşamaktadır. Bu oranlar, yaşlanan nüfus ve kronik sağlık sorunlarındaki artış nedeniyle her geçen gün artmaktadır. Engellilerin % 80'i gelişmekte olan ülkelerde yaşamaktadır. Zaten gelişmiş ülkelere göre eşitsizliklerin yaşandığı bu ülkelerde, engellik durumunda eşitsizlik derinleşmektedir. Bu durum, sadece sağlık alanında değil, eşitsizliği derinleştiren başta eğitim ve çalışma yaşamına katılım olmak üzere tüm alanlarda izlenmektedir. Bu durum engellilerde yoksulluğu arttırmaktadır.

Engelli kişiler engelli olmayanlardan daha fazla bakıma muhtaçtır ve ne yazık ki ihtiyaçları daha az karşılanmaktadır. Daha az tedavi almakta, tarama programlarından daha az yararlanmaktadırlar. Engelli bireyler şiddete daha fazla maruz kalmaktadır. Engellilerde bazı hastalıklar daha fazla görülmekte ve yaşlanma süreci daha erken başlamaktadır. Engelliler sağlık hizmetlerine erişmeye çalıştıklarında çeşitli engeller ile karşılaşmaktadırlar. Sağlık hizmetlerinin ve ulaşımın uygun maliyetli olmaması, düşük gelirli ülkelerde sağlık hizmeti alamamalarının iki ana nedenidir. Engelli insanlar için uygun hizmetlerin olmaması da sağlık bakımında önemli bir engel oluşturmaktadır. Sağlık kurumlarında erişilemeyen tıbbi ekipman, yetersiz tabelalar, dar giriş kapıları, iç basamaklar, yetersiz banyo tesisleri ve erişilemeyen park alanları engellerden sadece bir kaçıdır. Sağlık hizmetleri erişilebilir hale getirilmelidir. Sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak için geniş yelpazede değişiklikler ve düzenlemeler yapmalıdırlar. Engellilik eğitimi tüm sağlık profesyonelleri için lisans ve sürekli eğitime entegre edilmelidir Engelli insanların ihtiyaçları, karşılaştıkları engeller ve sağlık sorunları üzerine daha fazla araştırma yapılmalıdır. Ülkemizde son yıllarda engellilere tanınan haklar önemlidir. Sağlık alanında, engelliliğin önlenmesi amacıyla uygulanan yenidoğan taramaları, sağlık hizmetine erişimlerinin kolaylaştırılması yönündeki uygulamalar ve Evde Sağlık Hizmetleri değerli gelişmelerdir; ancak, yeterli değildir. Engelliliğin önlenmesinde, engellilere karşı gerekli tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin sunulmasında, bireylerin engellilikle ilgili farkındalığının artırılmasında ve engellilerin kendi haklarının bilincine varmasında, sağlık sektöründen, eğitim sektörüne kadar pek çok sektörün işbirliği içinde olması çok önemlidir. Ne yazık ki, ülkemizde bu konuda ayrılan milli gelir miktarının eğitim, sağlık iş hayatına katılım ve sosyal yaşama entegre olma konularında sürdürülebilir bir iyileştirme için yetersiz olduğu görülmektedir. Oysa ki, “engelliler için daha iyi bir sağlık” mümkündür. Aydın Tabip Odası olarak, ilimizde konunun tüm tarafları ile işbirliği içinde gerekli tüm koşulları oluşturmak için çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.