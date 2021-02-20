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Aydın Tabip Odası'ndan mobbing açıklaması

Aydın Tabip Odası son zamanlarda hayatını kaybeden sağlık çalışanları ile ilgili olarak basın açıklamasında bulundu.


Aydın Tabip Odası yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, “Gerek pandemi nedeniyle ağırlaşan çalışma şartları, gerekse sağlık emekçilerine ve özellikle asistan hekimlere uygulanan mobbing, 36 saat gibi çalışma süreleri ve çalışma şartları ruh sağlığını derinden etkilemektedir. Son hafta yaşanan, 3 hekim arkadaşımızın intiharı bizleri derinden etkilemiş ve bu konularda daha duyarlı olmak, farkındalığı arttırmak yükümlülüğümüzü üst sıraya taşımıştır. Kaybettiğimiz, Aydın'da hayatına son veren Dr. Levent Mumbuç'a, Bursa'daki Arş. Grv. Dr. Mustafa Yalçın'a ve Antalya'daki meslektaşımız Op. Dr. Yusuf Onur Kaan Bozkurt'a rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Mobbinge aracı olan, sessiz kalan, sorumluluk almaktan çekinen tüm bileşenleri üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye davet ediyoruz” denildi.

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