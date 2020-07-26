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Aydın Tabip Odası'nın yeni başkanı Ülkü oldu

Aydın Tabip Odası’nın korona virüs tedbirleri kapsamında ertelenen olağan genel kurulu tamamlandı.

Aydın Tabip Odası'nın korona virüs tedbirleri kapsamında ertelenen olağan genel kurulu tamamlandı. Genel kurul sonrasında Aydın Tabip Odası'nın yeni başkanı Dr. Esat Ülkü oldu.


Aydın Tabip Odası, iki gün süren seçimli olağan genel kurul toplantısı Efeler Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Genel kurulda ilk gün genel kurul toplantısı, ikinci gün ise seçim yapıldı. Mevcut başkan Hakan Karagözlü, iki dönem üst üstüne başkanlık yapması nedeniyle tüzük gereği yeniden aday olmazken, Doktor Esat Ülkü başkanlığında tek liste ile seçime gidildi. Gerçekleştirilen seçim sonucunda Aydın Tabip Odası'nın yeni başkanı Dr. Esat Ülkü oldu.


Yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu; Adalet Çıbık, Işık Doğan Veznedar, Hümeyra Durdu, Didem Tapan ve Deniz Armağan Deniz.

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