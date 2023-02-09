İhlas Haber Ajansı

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Aydın Tarım Fuarı ileri bir tarihe ertelendi

16-19 Şubat tarihlerinde yapılması planlanan Aydın Tarım Fuarı ileri bir tarihe ertelendi.


Aydın Ticaret Borsası'ndan yapılan açıklamada, “06 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle 16 - 19 Şubat 2023 tarihlerinde Aydın'da gerçekleştirecek olduğumuz 10. Aydın Uluslararası Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı'mız, ileri bir tarihe ertelenmiştir. Fuarımızın düzenleneceği tarih daha sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır. Katılımcılarımıza ve fuar ziyaretçilerimize önemle duyurulur. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Ülkemizin başı sağ olsun” denildi.

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