Aydın Tarım Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı

Aydın'ın Efeler ilçesinde 4 gün boyunca açık kalacak olan 7. Uluslararası Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı.

TARİŞ Pamuk depolarında gerçekleştirilen Aydın 7.Uluslararası Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın açılış kurdelesini Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, ADÜ Rektörü Osman Selçuk Aldemir, ASTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur ve siyasi parti temsilcileri beraber kesti. Açılış sonrası protokol ve vatandaşlar fuarda bulunan stantları gezerek yetkililerden bilgi aldı.

255 firmanın katıldığı ve 250 bin ziyaretçi sayısına ulaşılması hedeflenen Aydın 7.Uluslararası Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı 24-27 Ocak tarihleri arasında gezilebilecek.

Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, Aydınlıları tarım kentinde fuarla buluşturmaktan dolayı borsa olarak çok memnun olduklarını ifade ederek, “Fuarımıza yüksek katılım bekliyoruz. Ekonomik şartlarda biraz daralma olsa da fuarları gezmek, dolaşmak yenilikleri inovasyonu görmek, bunlar hakkında bilgi edinmek önemli hususlar. O yüzden üreticilerimizi üç gün boyunca devam eden Aydın Fuarımıza bekliyoruz. Fuarımıza yurtdışından da misafirler katıldı. Bu yıl 255 katılımcı firma var. Firma sayısında geçen yıla göre biraz azalma oldu. Fuar katılımlarıyla alakalı maddi sıkıntılar olabiliyor firmalarda. Fuarımızı 250 bin kişinin ziyaret etmesini bekliyoruz. Fuarımız umarım bu ziyaret sayısına ulaşır. Aydın Fuarı katılımcı sayısı bakımından Türkiye'de ilk beşin içinde yer alıyor. Üreticilerimiz ve fuara katılım sağlayan firmalarımız için hayırlı bir fuar olmasını temenni ediyoruz” diye konuştu.