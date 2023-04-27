Aydın Tarım Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı

Aydın'da bu yıl 10'uncusu düzenlenen Uluslararası Tarım, Gıda Ve Hayvancılık Fuarı, açılış töreni ile kapılarını ziyaretçilere açtı. 498 markanın katıldığı fuarda ise Aydınlı firmaların yoğunluğu dikkat çekti.

Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden olan Aydın, Uluslararası Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı'na 10'uncu kez ev sahipliği yapıyor. Aydın Ticaret Borsası öncülüğünde 27-30 Nisan 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan fuar, düzenlenen açılış töreni ile kapılarını ziyaretçilerine açtı. Tarım, gıda ve hayvancılık sektörlerindeki ulusal ve uluslararası firmaları ve ziyaretçileri bir araya getirecek olan fuara, vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Aydın Efeler Pamuk Tarım Satış Kooperatifi depolarında düzenlenen fuarın açılışını Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ve beraberindeki protokol üyeleri gerçekleştirdi. Bu yıl 498 markanın katılım sağladığı fuarı gezen Vali Aksoy ve beraberindeki protokol üyeleri, fuar alanındaki stantları gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Tarım fuarlarının ülke tarımının gelişmesine katkı sağladığına dikkat çeken Vali Aksoy; “Aydın, tarım şehri ve bu sebeple tarım fuarları Aydın için oldukça önemli. Açılan Aydın Tarım Fuarına 498 firma katıldı. Tarımsal anlamda yeni ürünlerin paylaşılması, üreticiyle tüketicinin bir araya gelmesi bakımında fuarlar oldukça önemli. İlimiz adına da Aydın tarımı adına da oldukça önemli bir fuar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Hedefimiz 300 milyon TL”

Bu yıl 500 bin ziyaretçi beklediklerini ifade eden Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur; “İlimizin tarım potansiyelinin gelişimine katkı sağlamak, yeni teknolojik gelişmeler ile üreticileri ve sektör temsilcilerini buluşturmak, ilimiz tarım ürünlerini ve tarım potansiyelini ulusal ve uluslararası alanda duyurmak amacıyla bu yıl Aydın Uluslararası Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarımızın 10'uncusunu düzenlemekteyiz. Geçtiğimiz yıl fuarımızda 356 markayı ve 315 bin 745 ziyaretçiyi ağırlamıştık. Bu yıl 498 markanın katılım sağladığı fuarımıza, önceki yıla göre ziyaretçi sayısının da yoğun olmasını bekliyoruz. Aynı zamanda geçtiğimiz yıl gerçekleşen 200 milyonun üzerindeki sıcak satışın da en az 300 milyona ulaşmasını hedefliyoruz. Fuarımızda, otomatik dümenlemeden son teknoloji traktörlere, en son model toprak işleme ekipmanlarına kadar birçok ürün sergilenmektedir. Ziyaretçilerimiz ise bu yenilikleri yerinde inceleme ve ekipmanları tedarik etme fırsatına sahip olacaktır. Ülkemizin en büyük tarım potansiyeline sahip illerinden biri olan Aydın'da, 10'uncu kez gerçekleştirmekten dolayı mutluluk duyduğumuz fuarımızın, üreticimize, tarıma dayalı sanayi tesislerine ve tarımsal mekanizasyon şirketlerine hayırlı olmasını temenni ediyor, fuarımıza katılım sağlayan tüm firmalarımıza ve ziyaretçilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

“Görmediğimiz her şeyi burada görebiliyoruz”

Fuarın ilk gününde yoğun bir katılım gösteren vatandaşlar ise tarım fuarının üreticiler açısından önemli olduğuna dikkat çekti. Aydın'ın tarım memleketi olduğunu ifade eden ziyaretçilerden Süleyman Erdemli; “Aydın bölgesindeki tarım fuarına, özellikle bahçeme ekmek için buradaki bitkilerden faydalanmak amacıyla geldim. Fidan alıp, gidip bahçeme dikip, çocuklarımızla birlikte iki lokma huzur içinde yemek için çaba sarf ediyoruz. Fuar gayet güzel. Temennimiz ise fiyatların uyguna bir noktaya, herkesin alabileceği bir konuma gelmesi” dedi.

Tarım fuarlarının sürekliliği olması gerektiğini ifade eden ziyaretçilerden Nejdet Şimşek; “Fuar çok güzel, katılım da güzel. Kendim için pülverizatör bakmıştım. Müsait olursam yarın tekrar geleceğim” dedi.

Çiftçi Saffettin Ulutaş; “Valla ilk gün olmasına rağmen hem ilgi güzel hem de bizim aradığımız her şey var burada. Bu fuarlar üreticiler için çok yararlı. Aynı zamanda ilgi çekici. Görmediğimiz şeyleri de görebiliyoruz. Almak istediğimiz ürünlerin fiyatları da burada biraz daha ucuz oluyor. O açıdan da iyi” dedi.

Çiftçi Adem Çıbık; “Valla ilk defa gezip bakıyoruz. Fuar güzel. Alışveriş yaptık. Armut, kayısı ve salatalık aldım. Gidip bahçeme ekeceğim. Fuara katılım da güzel ama firmaların katılım oranı biraz düşük gibi geldi bana geçen seneye göre” dedi.

Çiftçi Yılmaz Karhan; “Fuar çok güzel. Geçen seneden daha güzel. Bütün ziraat aletlerini bulabiliyoruz. Çok güzel. Fuar çok hareketli. Çok ilgi var” dedi.

Fuarı ziyaret etmek isteyen vatandaşlar 30 Nisan Pazar gününe kadar saat 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.