Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılandırma uyarısı

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bakanlığımızca kredi kullandırılan tarımsal amaçlı kooperatifler ve ortaklarının muaccel hale gelen borçlarının yeniden yapılandırılarak beş yıl süreyle taksitlendirilmesine dair 7256 sayılı 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun' 17 Kasım 2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Taksitlendirmeden yararlanmak için borçlular ve/veya borçla ilgililerin 31 Ocak 2021 tarihi mesai bitimine kadar müdürlüğümüze müracaat etmeleri gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.