Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü Ökdem'den Aydın Veteriner Hekimleri Odası'na ziyaret

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Ökdem ve İl Müdür Yardımcısı Eray Yeşilçayır Aydın Veteriner Hekimleri Odası'nı ziyaret etti.

Ziyarette, Korona virüs pandemisi sürecinde Aydın Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlükleri bünyesinde görev yapan veteriner hekimlerin serbest veteriner hekimler ile uyum içerisinde çalışmalarını, Türkiye ve Aydın hayvancılığının içinde bulunduğu mevcut durum, Aydın'da görülen hayvan hastalıklarını, bu hastalıklara karşı koruma ve tedbir faaliyetleri ve gıda güvenliği çalışmaları görüşüldü. Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Cemil Şahin, "Uzun yıllar boş kalan, Veteriner Hekim İl Müdür Yardımcısı kadrosuna, odamız üyesi Veteriner Hekim Eray Yeşilçayır'ın atanması sonrasında Aydın Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün daha da güçlenen idari yapısı ile, hayvan sağlığı, çevre sağlığı, gıda ve toplum sağlığı alanlarında sergilediği başarılı çalışmalardan büyük memnuniyet duyuyoruz" dedi.