İhlas Haber Ajansı

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Aydın Tekstil Park çocuklara aquaparkıyla da eğlence sunuyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl Tekstil Park Mesire Alanı içerisinde çocuklar için hayata geçirilen aqupark, yarın düzenlenen törenle bu yıl da hizmete girecek.



Aydınlıların buluşma noktası Tekstil Park, çocuklar için de bir eğlence merkezi olma özelliğini sürdürüyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen yıl kente kazandırılan Tekstil Park içerisindeki aquapark, bu Cuma günü çocuklara hizmet vermeye başlayacak. Parkın gördüğü yoğun ilgiden büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm çocukları aileleriyle birlikte parka davet etti.



Açıldığı günden bu yana bir buluşma noktası haline gelen Tekstil Park, içerisinde yer alan çeşitli oyun alanlarıyla çocukların gözdesi oldu. Parkta yaz aylarının gelmesiyle birlikte faaliyete geçen aquapark da çocuklar için yeni eğlence alanı haline geliyor. Serinlemek ve eğlenmek için aileleriyle birlikte parka gelen çocuklar keyifli vakit geçirirken aileleri de verilen bu hizmetten dolayı Çerçioğlu'na teşekkür ediyor.

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