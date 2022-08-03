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Aydın Tekstilpark'ta tiyatro oyunları sergilendi

Aydın Büyükşehir Belediyesi Tekstil Park’ta “Arkadaşım Ben Geldim” ve “Karagöz’ün Cehaleti” adlı tiyatro oyunları sergilendi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Tekstil Park'ta “Arkadaşım Ben Geldim” ve “Karagöz'ün Cehaleti” adlı tiyatro oyunları sergilendi.



Usta tiyatrocu Gülnihal Demir'in yanı sıra Zafer Kaya ve Nuri Yiğit'in sahneye çıktığı oyunlar 7'den 70'e herkesin büyük beğenisini topladı.



Kültür-sanat faaliyetleriyle her yaşa hitap eden Aydın Büyükşehir Belediyesi bir kez daha düzenlediği tiyatro gösterisiyle Aydınlılarla buluştu. Çocukların aileleriyle birlikte keyifli zaman geçirmeleri için tiyatro oyunları sergilendi.



Çocuklar ve aileleri sergilenen oyunlar için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

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