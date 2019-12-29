Aydın TEMA, Çineli miniklere doğayı anlattı

TEMA Vakfı Aydın İl Temsilcisi Mehmet Özdemir, Temsilci Yardımcıları Ayşe Pehlivan, Ekrem Çalık, TEMA Vakfı Çine İlçe Sorumlusu Hicabi Solak, Sorumlu Yardımcısı Ali Kafes ile birlikte Çine ilçesinde ilkokul öğrencilerine yönelik bir etkinlik gerçekleştirdi.

TEMA'nın çalışmaları hakkında bilgiler veren TEMA Vakfı Aydın İl Temsilcisi Mehmet Özdemir, “#Gönlünüver Kampanyası kapsamında TEMA Vakfı gönüllüsü olan öğretmen ve öğrencilerimize gönüllü kartlarını, rozetlerini ve sınıflardaki öğrencilerin tamamı gönüllü oldukları için sınıf görsellerini ve ilkokul öğrencilerinin tamamı gönüllü oldukları için ‘Bu Okulu Öğrencileri TEMA Gönüllüsüdür' görselini Okul Müdürü Şenol Usta'ya, sınıf öğretmenlerimiz Bülent Dalman ve Sunay Camcı'ya verdik. Bu etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen TEMA Vakfı İlçe Sorumlusu Hicabi Solak, okul idaresi, öğretmenlerimi ve sevgili öğrencilerimize teşekkür ederim” dedi.