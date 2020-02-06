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Aydın TEMA öğrencilere doğa sevgisi aşılıyor

TEMA Vakfı Aydın İl Temsilcisi Mehmet Özdemir, ilk genelinde öğrencilerle bir araya gelerek bilinçlendirme çalışmalarına devam ediyor.


TEMA Vakfı Aydın İl Temsilcisi Mehmet Özdemir, öğrenci buluşmalarına Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Nazilli Müşerref Gündoğdu Ortaokulu Müdürlüğü ziyaretleriyle devam etti.


TEMA Vakfı Aydın İl Temsilcisi Mehmet Özdemir, TEMA, doğal varlıkların korunması ve doğru şekilde yönetilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasına öncülük etmek, destek vermektir. Ulusumuza, onun temsilcilerine, siyasal partilere ve hükümetlere, resmi ve özel kuruluşlara, eğitim kurumlarına, basın yayın organlarına, toprak erozyonunun nedenlerini, vahim sonuçlarını ve ülkemizin çöl olma tehlikesini anlatmaktır. TEMA Vakfı, ülkemizin en değerli hazinelerinden birinin toprak olduğunun bilincindedir. Bu nedenle, orman, çayır, mera ve tarım alanlarının, su ve bitki gen kaynaklarının, doğanın korunması ve erozyonun önlenmesi ile insan kaynaklı iklim değişikliği konularında, belli bir devlet politikasının gerekli ve zorunlu olduğuna inanmaktadır. Artan nüfus karşısında verimli toprakların temiz su ve havanın, ormanların stratejik önemde olduğunu biliyoruz. Sahada ekolojik okuryazar bir toplumu oluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bilimin ışığında öğreniyor ve paylaşıyoruz” dedi.

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