Aydın Ticaret Borsası, Aydın Sanayi Odası'nı ağırladı

Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş ve beraberindeki heyet, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ve yönetimine 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Gerçekleşen ziyarette Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş ve heyeti Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkanı A.Bahri Erdel, Meclis Başkan Yrd. Rıza Uyar ve Ali Çevik, Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Cengiz Ülgen, Yönetim Kurulu Üyeleri Yakup Er ve Cihan Can, Meclis Üyeleri Abdülkadir Yıldız, Adem Türkmen, Mehmet Akkan ve Genel Sekreter Neslihan Duymaz ile bir araya geldi.

Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ve yönetimini tebrik ederek, başarı temennisinde bulundu.

Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş'a ziyaretinden dolayı memnuniyet duyduklarını ifade eden Çondur, Aydın ili ve ekonomisinin gelişimi ve beraberinde ülkemiz ekonomisine katkı sağlaması adına ilimiz oda ve borsalarının önemli bir rol üstlendiğini bunun için de ilimize fayda sağlayacak projelere destek vereceklerini belirtti. Ziyaret sırasında Aydın ili ekonomisi, sorun ve çözüm önerileri konusunda karşılıklı istişarelerde bulunuldu.

Ziyaretin ardından Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş'a, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur tarafından plaket, Aydın Sanayi Odası Meclis Başkanı Hakkı Gözlüklü'ye Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel tarafından Aydın'ın yöresel ürünleri takdim edildi.