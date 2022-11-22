Aydın Ticaret Borsası, Aydın Ticaret Odası'nı ağırladı

Bahri Erdel ve yönetimine iade-i ziyarette bulundu.

Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken, seçimlerde güven tazeleyerek 2022-2026 dönemi için Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilen Fevzi Çondur ve yönetimini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği çatısı altında faaliyet gösteren kurumlar olarak, Aydın'ın gelişimi ve üyelere daha kaliteli hizmet sunmak adına kurumlar arası dayanışmanın önemine vurgu yapıldı. Gerçekleşen ziyarette Aydın ili oda ve borsa üyelerinin sorunları, talep edilen konular üzerine karşılıklı istişarelerde bulunuldu.

Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken ve beraberindeki heyeti Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ile birlikte Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Meclis Başkan Yrd. Rıza Uyar, Yönetim Kurulu Başkan Yarcımcısı Cengiz Ülgen, Yönetim Kurulu Üyeleri Yakup Er, Kazım Günaydın ve Cihan Can, Meclis Üyeleri Ahmet Şenel ve Mehmet Akkan karşıladı.