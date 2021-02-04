Aydın Ticaret Borsası Başkanı Erdel, Atatürk'ün Aydın'a Gelişi'nin 90.yıl törenine katıldı

Bahri Erdel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Aydın'a gelişinin 90. yıldönümü dolayısıyla Aydın Valiliği tarafından düzenlenen anma programına katılım sağladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 3 Şubat 1931 tarihinde Aydın'a gelişinin 90.yıl dönümü dolayısıyla Aydın Valiliği tarafından düzenlenen anma törenine Bahri Erdel iştirak etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan tören, Aydın Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile devam etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Aydın'a gelişinin 90. yıldönümü dolayısıyla açıklamada bulunan Bahri Erdel, “3 Şubat 1931 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu ziyareti sebebiyle Aydın halkı tarafından büyük bir coşku ve heyecanla karşılanan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kentimize gelişini kutlanmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Bu duygularla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Aydın'a gelişinin 90. yıldönümünü kutluyor ve Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyoruz” dedi.