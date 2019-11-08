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Aydın Ticaret Borsası coğrafi işaret çalışmalarını hızlandırıyor

Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A.

Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen ve Coğrafi İşaretler Danışmanı Huriye Özener, Aydın milletvekili Mustafa Savaş ile birlikte Türk Patent ve Marka Kurumu Başkan Yardımcısı Cemil Başpınar'ı ziyarette bulundu.



Yapılan ziyaret ile ilgili açıklamada bulunan Bahri Erdel, “Aydın Ticaret Borsası tarafından Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurusu yapılarak değerlendirme sürecinde olan Aydın Memecik Zeytinyağı, Aydın Memecik Zeytini, Yamalak Sarısı ve Aydın Çam Fıstığı (Künar) başvuru dosyaları hakkında Vekilimiz eşliğinde, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkan Yardımcımız Cemil Başpınar'dan bilgi aldık. Aydın Ticaret Borsası olarak, coğrafi işaretleme sistemiyle, sahip olduğumuz tüm zenginliklerimize değer kazandırılmalı, değerlerimizi de markalaşma yoluyla rekabet edebilir hale getirerek, katma değer sağlamamız gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

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