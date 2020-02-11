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Aydın Ticaret Borsası Laboratuvarı bakanlıktan onay aldı

Aydın Ticaret Borsası Gıda Laboratuvarının, zeytinyağı duyusal analizinde üst düzeyde olduğu Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylandı.


Konuyla ilgili açıklamada bulunan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, “2010 yılından bu yana faaliyetlerini yürüten Aydın Ticaret Borsası Tadım paneli düzenlediği proje ve eğitim hizmetleri ile zeytinyağı sektörüne hizmet vermektedir. Bu hizmetlere ilave olarak zeytinyağında duyusal analizleri ülkenin yasal otoritelerinden izinli olarak yapmak ve analiz raporu verebilmek için çalışmalarına hız vermiştir. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'ne yapılan başvuru sonrası gerçekleşen denetim başarılı geçerek zeytinyağında duyusal analiz yapma ve raporlama yetkisi Aydın Ticaret Borsası Laboratuvarlarına verilmiştir. Aydın Ticaret Borsası Laboratuvarları üyelerine ve ilimize üst düzeyde hizmet vermeye devam etmektedir. Çalışmada emeği geçen personelimize ve tadım panelimize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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