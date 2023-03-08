Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı Erdel, Bakan Yardımcısı Pakdil ile görüştü

Bahri Erdel ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Nihat Pakdil ile görüştü.

Bahri Erdel ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Nihat Pakdil'e ziyarette bulundu. Aydın ili tarımsal faaliyetleri, Aydın Ticaret Borsası'nın tamamlanan ve devam eden projelerin paylaşıldığı ziyarette, Aydın Ticaret Borsası üyelerinden ve sektör temsilcilerinden iletilen talep ve öneriler aktarıldı.

Bahri Erdel, “Milletvekilimiz ile birlikte Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Dr. Nihat Pakdil'i ziyaret ederek, ilimizdeki tarımsal faaliyetlerin mevcut durumu ve çözüm önerileri hususunda istişarelerde bulunduk. İlimizdeki tarımsal faaliyetlere yönelik çalışmalarımızı paylaştık. Bakan Yardımcımız Dr. Nihat Pakdil ve vekilimiz borsamızın gerçekleştirmiş olduğu projelere verdikleri destek ve ilgi için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaretin ardından Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Nihat Pakdil'e, Bahri Erdel tarafından Aydın İnciri takdim edildi.