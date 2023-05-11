Aydın Ticaret Borsası, Türkiye birincisi BİLSEM öğrencilerini ödüllendirdi

Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, Hava ve İklim alanında 'Kişilerin Tükettiği Besinlerin Sera Gazı Emisyonlarının Hesaplanmasını ve Karşılaştırılmasını sağlayan yazılımın tasarlanarak uygulanması ile TEKNOFEST İklim ve Hava Alanında birinci olan Aydın Ticaret Borsası Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri ile bir araya geldi.

TEKNOFEST 2023 İklim ve Hava Alanı Türkiye Birinciliği için tebrik ziyaretinde bulunan Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A.Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Sabri Acar, Mehmet Atay, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan'a, Aydın Ticaret Borsası Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri projelerini ve TEKNOFEST sürecini anlatan sunum gerçekleştirdi.

Sunumun ardından Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A.Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen ve Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Türkiye birincisi olan Aydın Ticaret Borsası Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Elif Buse Bardak, Elif Köklüce ve Yasemin Vapur ile danışman öğretmenleri Ceren Aydın' ı başarılarından dolayı tebrik ederek ödüllendirdi.

TEKNOFEST yarışmalarının ülkemiz adına önem arz ettiğini, öğrencilerin bilim insanı olmaları yolunda önemli bir adım olduğunu ifade eden Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A.Bahri Erdel, “Gençlerimizin yaptıkları çalışmalarla hem ilimize hem de ülkemize örnek olacaklarına inanıyoruz. Bu büyük başarıda emeği geçen tüm eğitimcilerimizi, danışman öğretmenimizi ve sevgili öğrencilerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz” dedi.